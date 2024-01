NESSUN COLPEVOLE MA TANTI RESPONSABILI

FirenzeViola.it

All'indomani di una sconfitta così cocente come quella subita contro il Napoli in Supercoppa, è inutile cercare un colpevole. Inutile dire che è colpa di Ikoné che ha sbagliato il rigore. Inutile dire che la colpa è interamente dell'allenatore o interamente della società. È semplicemente più corretto parlare di responsabilità che si allargano a macchia d'olio e che, nonostante i risultati ottenuti fino al ko di ieri, erano palesi per tanti ma non per tutti.

Le gerarchie rappresentano anche la scala da affrontare per comprendere le responsabilità di questo flop arabo. Quindi in primis bisogna sottolineare come, pur essendo a conoscenza delle molte partite che la Fiorentina dovrà affrontare da qui a giugno e anche dai potenziali obiettivi sportivi che ci si poteva e può porre, la società non abbia aiutato il mister e lo spogliatoio aggiungendo qualità in rosa a partire dal primo giorno utile. Servivano subito due acquisti per modificare un attacco che non gira da 5 mesi, intervenendo sugli esterni o addirittura già sulla punta centrale. A Riyad la Fiorentina invece si è presentata col semplice switch tra Pierozzi e Faraoni, che con tutto il rispetto, con il quale o senza il quale, tutto resta tale e quale.

Subito dopo ci sono le responsabilità di Italiano. A cominciare dalla scelta dei rigoristi. Nemmeno tra gli amatori si sceglie in base alle sensazioni del momento e non basta battere bene in allenamento per diventare un rigorista. Era già successo con Bonaventura, si era preso il rischio con Nzola contro l'Udinese, ieri ha di fatto messo una pietra tombale sull'esperienza di Ikoné in viola. Oltre a questo, persino Mazzarri, che non brilla per modernità in panchina, aveva capito che la Fiorentina avrebbe "giocato come in campionato" e modificato l'assetto del suo Napoli, ha incartato la partita senza nemmeno troppo patimento. E pensare che le assenze anche per gli azzurri erano tante e pesanti. Forse più di quelle dello stesso Italiano. Anche in corsa, le modifiche degli interpreti non hanno portato frutti, ma qui si torna alle famose uova con cui fare una frittata. Ognuno le fa con le uova che ha, e quelle di Italiano non sono né tante né di quaglia.

Infine la squadra. Milenkovic aveva detto alla vigilia che serviva una prestazione oltre al 100%. Quella vista ieri non è certo stata tale. Manca la brillantezza, forse anche per le tante partite giocate, ma non è mai sembrato che la Fiorentina ci credesse fino in fondo a questa Supercoppa. Per assurdo, il tanto (giustamente) criticato Ikoné, è sembrato comunque uno dei più attivi. E questo la dice lunga sui compagni di squadra. È chiaro che non si debba buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché le partite sono ancora tante e sono tanti gli obiettivi. Ma è altrettanto chiaro che serve una sveglia collettiva, che non porti la Fiorentina a vivere una stagione double face, con una grande prima parte e una seconda parte non all'altezza.