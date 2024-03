NEL SEGNO DELLA LETTERA B

FirenzeViola.it

L'analisi post-partita nella notte dopo Fiorentina-Roma non può che ripartire dalla lettera B. B come beffa, quella servita da Llorente al 95' per strappare la vittoria agli uomini di Italiano e salvare il risultato per una Roma messa sotto per larghi tratti al Franchi nonostante venisse da un periodo di forma straordinario. C'è grande rammarico in casa viola per 2 punti sfumati che avrebbero potuto davvero rilanciare le ambizioni europee di una squadra che sembra dare il proprio meglio nelle partite più complicate come lo era quella contro i giallorossi.

Testa bassa

La prestazione di Ranieri & co non è bastata a riportare la vittoria. Nello spogliatoio, al fianco di una Roma che festeggiava per un punto guadagnato a Firenze, c'era una squadra, quella viola, con il capo basso e tanta delusione in corpo. Perché fa male non riuscire a vincere una partita del genere, con l'ennesimo rigore sbagliato (il quinto in stagione) e un gioco espresso superiore agli avversari. Ma è anche vero che se si guarda a come arrivavano le due squadre alla sfida, il fatto che ci sia rammarico è comunque una nota positiva in mezzo alla delusione.

B come Belotti

A mente fredda sarà più facile rendersene conto. Svegliandosi Italiano potrà valutare le tante cose buone fatte in campo, oltre ai soliti momenti di superficialità. Tra le note più positive c'è un'altra lettera B, quella di Belotti, capace di giocare una partita a tutto tondo e dimostrare a De Rossi che forse si è lasciato scappare il Gallo, lo scorso gennaio, con troppa leggerezza. Poco male da quel punto di vista, dal momento che Belotti è destinato a tornare nella capitale in estate. Se continuerà a giocare a questi livelli, però, a Firenze potrà davvero giocarsi le sue chance di un posto al prossimo Europeo.

B come Biraghi

La nota negativa è l'errore dal dischetto di Cristiano Biraghi e la distrazione sul gol della Roma che ha permesso a Llorente di calciare indisturbato allo scadere davanti a Terracciano. Il capitano viola, protagonista solo qualche settimana fa della tirata d'orecchie ai compagni dopo Lecce, le sta giocando praticamente tutte mentre dietro di lui c'è sempre il mistero Parisi. E nonostante un primo tempo degno di nota con un paio di sgroppate sulla fascia, alla fine si è reso protagonista degli episodi che hanno condannato la squadra. Resta da capire se contro il Maccabi starà ancora a lui o se Italiano lo vorrà far sedere in panchina almeno per una partita.

B di Bene

Quattro risultati utili consecutivi sono comunque un piccolo tesoretto che ha dimostrato come questa Fiorenitna sia stata in grado di invertire la rotta. Ora arriva la fase ancora più calda della stagione e se giocherà ancora così, la squadra di Italiano si potrà togliere diverse soddisfazioni e far sì che l'ultima "B" sia quella di "Bene" o di "Bravi", che ancora per qualche superficialità di troppo la Fiorentina non si può meritare.