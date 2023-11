FirenzeViola.it

Un piccolo errore che è costato caro. Questione di secondi, ma nel tentativo di rubare palla a Kostic, Parisi sbaglia l'anticipo e spiana la strada all'esterno della Juve nell'azione che porta alla rete che varrà poi i tre punti alla squadra di Allegri. Una sbavatura che non è condannare, ma che pesa sul risultato finale e che macchia una prestazione nel complesso buona da parte dell'esterno ex Empoli, che fino a quel momento poteva sicuramente affermare di essere uno dei migliori in casa viola. D'altronde Parisi, alla quinta gara consecutiva da titolare, aveva dimostrato da inizio stagione di poter insidiare Biraghi a sinistra, ma dopo l'infortunio di Kayode è stato costretto a traslocare a destra in un ruolo non suo.

E' indubbio che fino a questo momento la sua esperienza in viola sia più che positiva. Forse complice anche un pizzico di sfortuna, probabilmente si è trovato "nel posto sbagliato al momento sbagliato" dato che l'incertezza di ieri, più che essere questione di poca lucidità, sembra essere figlia di una posizione in campo non nelle sue corde. Nel momento in cui viene servito Kostic, Parisi è effettivamente in ritardo, si trova fuori posizione, troppo dentro al campo, ma tenta l'anticipo. Però non prova neanche l'affondo perché si rende subito conto che non può arrivare su quel pallone, cercando subito di indietreggiare per recuperare, ma ormai è troppo tardi.

Questa indecisione può essere anche dovuta dal fatto che l'anticipo sarebbe stato col piede debole e verosimilmente anche per questo si è dimostrato un po' incerto. Ecco che giovedì contro il Cucaricki potrebbe essere l'occasione giusta per provare in quella zona di campo chi ha giocato meno e far rifiatare Parisi, che se dovesse partire titolare, sarebbe alla sesta di fila dal primo minuto. Kayode non sarà ancora disponibile, come scritto anche da FirenzeViola, e quindi potrebbe essere l'occasione giusta per rivedere un giovane come Pierozzi o Comuzzo.