NAZIONALI, Sono 5 i giocatori viola impegnati ques'estate

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con la vittoria a Bergamo si è chiusa la stagione della Fiorentina. Molti giocatori adesso quindi andranno in vacanza per rientrare indicativamente a fine giugno/inizio luglio per la preparazione al Viola Park della nuova stagione. Non tutti però rientreranno a Firenze per l'inizio del ritiro. Quest'estate sono solo 5 i giocatori viola impegnati con le rispettive Nazionali. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.