NATALE, Da lunedì al via brindisi e cene viola

Al Viola Park gli eventi privati non si fermano mai e sono diverse le aziende o gli ordini di professionisti (da ultimo i commercialisti) che hanno voluto organizzare le cene di Natale aziendali al nuovo centro sportivo. Una novità che sembra attirare tifosi e non. Nella prossima settimana però sarà la Fiorentina ad organizzare brindisi e cene di Natale come da tradizione. Si partirà lunedì quando in serata si svolgeranno i tradizionali auguri del settore giovanile, con tutte le squadre e le famiglie.

La cena di Natale con gli sponsor e le prime squadre sarà invece il 20. In settimana prevista anche la cena dei dipendenti ACF. Nella speranza che i risultati riescano a rendere più serena e dolce l'atmosfera natalizia.