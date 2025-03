FirenzeViola Napoli-Fiorentina arbitrata da Colombo, con cui la Viola non ha mai vinto

Per la partita che andrà in scena domenica 9 marzo alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Fiorentina è stato disegnato l'arbitro Andrea Colombo. Il giovane arbitro 34enne è alla sua 42esima direzione in Serie A , l'undicesima di questo campionato. La Fiorentina non ha mai vinto nelle due partite arbitrate da Colombo: ha infatti pareggiato entrambe le partite in Serie A.

Finì 1-1 a Roma contro la Lazio e 2-2 al Franchi contro il Monza proprio all'inizio di questa stagione. Dal punto di vista dei campani invece il bilancio è ben diverso, visto che i partenopei vantano 4 vittorie e 3 sconfitte nelle gare dirette da Andrea Colombo, con nessun pareggio all'attivo.