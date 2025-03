Napoli-Fiorentina 2-0, Pongracic non tiene Raspadori che raddoppia per gli azzurri

vedi letture

Al 60' il Napoli raddoppia. Entra male Pongracic che si perde Raspadori ben imbeccato da Lukaku e l'attaccante infila De Gea per il 2-0. Tutto in salita per la Fiorentina.