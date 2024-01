NAP-FIO, Stadio quasi vuoto. Presenti in meno di 10mila

Fonte: Tommaso Loreto

Continua a far discutere la scelta di giocare la Supercoppa Italiana in terra araba, lontano dall'Italia in un paese difficilmente raggiungibile tra costi di viaggio e paletti legati alla cultura locale. Tant'è è che per la semifinale tra Fiorentina e Napoli, lo stadio ospitante era quasi vuoto. Infatti, gli spettatori totali presenti per la sfida tra partenopei e viola erano solamente 9762.