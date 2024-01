NAP-FIO, Simeone punisce, Ikoné no: al 45' è 1-0 azzurri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Già in avvio di gara c’è qualche squillo di entrambe le formazioni. Nei primi 10 minuti prima tocca alla Fiorentina, con Ikoné che riceve un filtrante in area venendo murato in angolo, poi il Napoli con Politano che si accentra dalla destra e calcia guadagnando un angolo, poi non capitalizzato. Match che poi prende una piega d’equilibrio, con entrambe le compagini propositive ma poco pericolose per le rispettive difese.

Poi, al 22’, è l’ex della sfida Giovanni Simeone a stappare la gara. Movimento in profondità del Cholito, servito verso la porta: il centravanti poi insacca dalla sinistra di Terracciano, con un tiro da centravanti vero. Pochi minuti dopo annullata una rete alla Fiorentina di Beltran, causa fuorigioco di Bonaventura dopo una bella girata di testa di Quarta in area partenopea.

Viola che comunque tentano la manovra a più riprese, senza però arrivare a creare disturbo, così come il Napoli, costruttivo ma pericoloso solo con qualche folata dalla sinistra in catena tra Kvaratskhelia e e Cajuste. Sul finale di primo tempo l’occasione più ghiotta dei viola: Ikoné dalla destra punta l’uomo e salta Mario Rui, che lo stende vistosamente. Lo stesso ex Lille va sul dischetto e calcia malissimo, sopra la traversa. Primo tempo che si chiude 1-0 per i partenopei.