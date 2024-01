NAP-FIO, Giallo a Biraghi: salta la prossima di Serie A

Al 50' arriva il primo giallo di Napoli-Fiorentina: lo rimedia Cristiano Biraghi, ammonito per un fallo acentrocampo su Mazzocchi. Il cartellino peserà per il capitano viola ma solo per il campionato. Per il nuovo regolamento legato alla Supercoppa infatti le squalifiche verranno scontate in Serie A e quindi il numero tre viola, diffidato, potrà essere a disposizione per l'eventuale finale, scontando il turno di stop in campionato contro l'Inter.