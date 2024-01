NAP-FIO, Cocente delusione viola. A Riyad finisce 3-0

FirenzeViola.it

Si riparte dall’1-0, coi viola subito in spinta alla caccia del pareggio. Il primo tentativo, timido, è di Beltran, con una girata di destro dentro l’area che però non impensierisce Gollini. Poi lunghi tratti di partita spenti, senza emozioni, col solito canovaccio che vede la Fiorentina fraseggiare con cura ma anche con lentezza, senza creare opportunità in avanti, col Napoli che attende i viola nella propria metà campo e quando può costruisce in maniera più verticale.

Il copione rimane lo stesso per buona parte del secondo tempo, la Fiorentina prova a scuotersi con i cambi ma prosegue il possesso sterile da sinistra a destra e viceversa, eccezion fatta per qualche imbucata sulla sinistra confezionata in particolare da Duncan. Il tempo scorre senza palle gol da ambo le parti, nel finale di gara Zerbin insacca sul secondo palo una palla rimasta in area nel corso di un angolo e pochissimi secondi dopo firma la doppietta di pregevole fattura, recuperando palla e andando dritto in porta.

Per la Fiorentina è un’altra delusione con conseguente eliminazione. Mentre i campioni d’Italia accedono alla finale di Supercoppa Italiana, giocandosi il trofeo a Riyad contro una tra Inter e Lazio.