MUTU E ITALIANO, OGGI AVVERSARI MA IN PASSATO COMPAGNI: LA LORO STORIA AL VERONA

Oggi saranno avversari, ma da giocatori, Vincenzo Italiano e Adrian Mutu, sono stati compagni di squadra. L’avventura dei due però, all’Hellas Verona, fu tutt’altro che felice. Questo perché i gialloblù, sulla carta con un una buona squadra (Gilardino, Mutu, Camoranesi, Oddo…), nella stagione 01/02, retrocessero in Serie B con 39 punti, posizionandosi al quindicesimo posto in classifica. I due erano compagni all’Hellas Verona già dalla stagione precedente (00-01), nella quale arrivarono quattordicesimi, salvandosi per pochissimo (pari punti, 37, con la Reggina retrocessa). Dopo il passaggio in Serie B Mutu passò al Parma per dieci milioni di euro. Italiano invece rimase in squadra fino a gennaio 2005, prima di essere girato in prestito al Genoa.

I numeri di Mutu con Italiano e viceversa

Adrian Mutu, dalla stagione 00/01 a quella 01/02, realizzò 16 gol e 5 assist, Coppa Italia compresa. Collezionando circa 4640 minuti divisi in 61 presenze. L’attuale tecnico della Fiorentina invece, giocando in una pozione molto più arretrata rispetto al fenomeno rumeno, quelle due stagioni collezionò tre reti, giocando un totale di 4072 minuti e 54 presenze. Tra poche ore, dopo che la carriera calcistica di ognuno ha fatto il proprio percorso, si incontreranno da avversari, ma da allenatori. Italiano guida l’attuale Fiorentina, e Mutu, come da lui dichiarato, quando sarà al 100% pronto, vorrà realizzare il sogno di allenare la Viola. Destini, passato e futuro che si incontrano nuovamente.