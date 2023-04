MONZA-FIORENTINA 3-2: Rivivi il live di FV

Fonte: diretta testuale a cura di Luciana Magistrato

96' - L'ARBITRO DECRETA LA FINE DELLA PARTITA! Vince il Monza in rimonta per 3-2 iniziata già nel primo tempo. Rammarico per la Fiorentina che nei primi 13 minuti era avanti per 2-0 con i gol dei due esterni scelti oggi da Italiano: Kouame (assist di Biraghi da angolo) e Saponara (con assist dell'ivoriano). Uno sfortunato autogol di Biraghi e un incredibile gol di Mota su rinvio del portiere firmano il 2-2 al 45' poi nella ripresa il rigore di Pessina fissa il 3-2 per il Monza.

96' - La Fiorentina è in pressione e prima Jovic poi Castrovilli cadono in area ma per l'arbitro è tutto regolare.

94' - OCCASIONISSIMA VIOLA! Angolo per i viola sul cui sviluppo Castrovilli la calcia in mezzo dove Cabral salta di testa ma Di Gregorio blocca sulla linea.

92' - Sottil fermato da Rovella con Di Gregorio che può bloccare la palla.

90' - Saranno 6 i minuti di recupero. La Fiorentina può cercare ancora il gol del pareggio ma soffre il gioco del Monza, spesso maschio: ammonito Rovella.

87' - Due cambi per il Monza: Valoti e Marlon entrano al posto di Mota e Izzo.

86' - Angolo per il Monza con il pallone che va in giro per il campo, Jovic non riesce a fermare Machin e Izzo va al tiro, per fortuna sbagliando la mira.

83' - PALO DI CALDIROLA. Il tiro rasoterra del giocatore passa nello spazio lasciato da Terracciano ma la palla sbatte sul palo in basso e torna in campo.

82' - Quasi autogol di Cabral che mette in angolo con un po' di brivido un pallone messo in area di Rovella.

80' - Ultimo cambio per i viola: Terzic per Dodo

79' - Proprio Petagna fugge via a Quarta oggi non impeccabile dopo tante buone partite, ma è bravo Milenkovic a metterci una pezza.

77' - Camnbio del Monza: Petagna per Caprari.

75' - La Fiorentina prova a raggiungere il pareggio e prova soluzioni alternative: Duncan ci prova da fuori area ma il tiro è alto.

74' - Ci prova Castrovilli! Ma Di Gregorio è attento.

70' - Altri due cambi, la Fiorentina cambia il centrocampo togliendo Amrabat e Mandragora ed inserendo Duncan e Jovic. Italiano cambia dunque qualcosa a livello tattico.

68' - Due cambi anche per Palladino: Donati e Machin per Colpani e Pessina.

67' - Dopo un'azione in area viola in cui il Monza chiede un rigore per mano di Cabral (per l'arbitro è testa) c'è poi uno scontro di gioco con Amrabat colpito duro e il gioco si ferma: ammonizione per Izzo.

66' - OCCASIONE VIOLA: pallone che arriva centralmente a Sottil ma Di Gregorio para in due tempi.

62' - OCCASIONE Viola: Mandragora si inserisce e va al tiro ma Di Gregorio non si fa intimorire e il centrocampista viola subisce anche un colpo.

59' - Due cambi per i viola: fuori Barak e Saponara dentro Castrovilli e Sottil.

58' - GOL DI PESSINA DAL DISCHETTO CHE SPIAZZA TERRACCIANO. Il Monza dunque ribalta il parziale ed ora conduce 3-2.

56' - RIGORE PER IL MONZA per un pestone di Amrabat su Mota. Marocchino anche ammonito e Pessina sul dischetto

55' - Terracciano butta fuori la palla richiamato da Biraghi che si accascia dolorante: il giocatore ha subito un colpo alla spalla e deve ricorrere alle cure dello staff medico. Il gioco riprende con i viola in 10 perché il capitano deve essere fasciato, si scalda anche Terzic.

50' - OCCASIONISSIMA MONZA! Ripartenza veloce sulla fascia sinistra dei biancorossi, scarico su Colpani al centro disturbato da Biraghi che fortunatamente non fa prendere la mira giusta all'avversario

46' - SI RIPARTE DAL 2-2! Non ci sono cambi nelle due formazioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------

45' + 2' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PARZIALE DI 2-2. Per la Fiorentina un ottimo inizio grazie ad un Kouame che ha seminato il panico ed ha segnato subito un gol all'8' e poi fatto l'assist a Saponara al 13' per il 2-0. Poi il Monza è cresciuto e l'autogol sfortunato di Biraghi ha dato fiducia ai biancorossi che nel finale hanno prima raggiunto il 2-2 con un gol che ha dell'incredibile (su rinvio del portiere) di Mota poi segnato anche il 3-2 con Pessina nel recupero ma l'arbitro annulla con l'ausilio del Var per tocco di mano.

46' - VANTAGGIO MONZA 3-2, MA GOL ANNULLATO AL VAR. E' Pessina a segnare il 3-2 ma il gol viene annullato per un fallo di mano dello stesso giocatore, come è andato a controllare al monitor l'arbitro Sacchi.

43' - GOL MONZA: 2-2. incredibile a Monza, dove la squadra di Palladino è cresciuta molto e dopo l'autogol di Biraghi riacciuffa il pareggio con un gol in tuffo di Mota sul quale è in ritardo Quarta che pasticcia con Terracciano. Mota ha ricevuto direttamente dal portiere, come accaduto con il gol di Nzola.

42' - GIALLO ANCHE PER MILENKOVIC per un intervento però sulla palla

38' - PRIMO GIALLO ANCHE PER UN VIOLA! E' Barak che trattiene Ciurria per la maglia e lo ferma fallosamente ad esserre ammonito.

37' - Ripartenza di Colpani sulla destra biancorossa che poi serve sul lato opposto Caprari che si accentra e tira ma non prende bene la mira.

32' - PRIMO GIALLO della gara per Carlos Augusto in uno scontro tra brasiliani con Dodo che viene atterrato fallosamente dal connazionale.

26' - GOL MONZA! Disattenzione viola ed un po' di sfortuna con Caprari che mette la palla in rete con un tocco fatale però di Biraghi.

24' - Gioco fermo, con Quarta colpito al volto dallo stesso Mota, ma in maniera involontaria per l'arbitro.

23' - Su una ripartenza del Monza Mota cade in area reclamando il rigore ma Martinez Quarta non lo ha toccato e l'arbitro fa riprendere tranquillamente e giustamente il gioco.

21' - OCCASIONE MONZA con Caldirola sullo sviluppo di un angolo, bravissimo Terracciano a parare d'istinto ancora in angolo.

20' - Occasione per il Monza con un pallone servito centralmente dalla destra per Caprari, ma Terracciano intercetta

13' - GOOOOOL GOOOOL GOOOL della Fiorentina, Kouame dalla destra riesce a far filtrare un pallone centrale per Saponara che scatta sul filo del fuorigioco ma da posizione regolare e infila Di Gregorio per il 2-0 della Fiorentina

10 - Ancora un'occasione per la Fiorentina con Cabral in rovesciata.

8' - GOL GOL GOOOOOOL DELLA FIORENTINA sullo sviluppo dell'angolo, calciato di Biraghi, con Kouame che incorna di testa. Schema che dunque porta ancora una volta al gol negli ultimi tempi. Ora la Fiorentina conduce 1-0 a Monza. Kouamè non segnava da sei mesi. L'ivoriano festeggia come Lukaku.

7' - Bell'ioniziativa di Kouame che dalla destra serve un pallone dalla parte opposta e guadagna un angolo.

5' - Fase di studio tra le due squadre poi una ripartenza porta la Fiorentina nell'area avversaria ma il Monza spzza via il pericolo.

1' - Partiti!! Fiorentina in campo con la maglia blu ed attacca da sinistra a destra.

Alle 15 fischio d'inizio per la gara Monza-Fiorentina, valida per la 31esima giornata di campionato. Seguite per noi la diretta testuale della gara, a cura di Luciana Magistrato. Ecco intanto le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Nella formazione viola rientra Amrabat al fianco dell'intoccabile Mandragora a centrocampo, mentre con Cabral giocheranno Kouame e Saponara sugli esterni, Barak dietro la punta. In difesa la difesa titolare con Igor rimasto in panchina a favore della coppia Milenkovic-Quarta.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. A disp. Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, Petagna, D'Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Jovic, Castrovilli, Terzic, Ikoné, Ranieri, Gonzalez, Duncan, Sottil, Bianco, Kayode, Igor. Allenatore: Italiano.