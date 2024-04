MOMENTI SI-MOMENTI NO NEL (FORSE) ULTIMO JUVE-FIORENTINA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momenti diversi, alcuni su cui insistere e altri da terminare. Juventus-Fiorentina non è mai una partita come le altre ma le due formazioni arrivano al match con due stati d’animo molto simili. Entrambe a secco di vittorie in campionato nell’ultimo mese, entrambe sorridenti nel turno di Coppa Italia, che al momento le vede in vantaggio sulle avversarie per centrare la finale.

Motivo per cui quello di domani potrebbe non essere l’ultimo Juventus-Fiorentina dell’anno. Senza sviare l’attenzione dal match di Torino però, dicevamo, ci sono momenti su cui proseguire e altri da interrompere. Ad esempio la tendenza che vede Dusan Vlahovic, grande ex, non aver ancora segnato quando ha affrontato la squadra di Italiano. Il serbo arriva all’appuntamento rimpolpato di fiducia dalla rete contro la Lazio, e il gol in Serie A non lo vede dal match col Frosinone dello scorso 25 febbraio, ultima vittoria bianconera in campionato.

Ma per una statistica da portare avanti, ce n’è un’altra da spezzare. Trattasi del rendimento in esterna della Fiorentina, che nel 2024 ha racimolato solo due punti lontano dal Franchi, non gioendo per una vittoria addirittura da dicembre, quando espugnò Monza. L’Allianz Stadium sarà teatro dell’ennesimo Juventus-Fiorentina bollente - seppur il tifo viola non sarà così presente come si poteva pensare -.