MISTER NON CI DELUDA PURE LEI! QUELLE ABITUDINI CHE COSTANO CARE

Non so se arrabbiarmi di più per quanto visto in campo ieri contro l’Inter o per le affermazioni, o meglio le non affermazioni, del Mister a fine gara. Comincio chiedendo alla classe arbitrale di non fischiarci più calci di rigore visto che abbiamo preso un trend negativo e siamo infilati in una maledizione, come l’ha chiamata pure Italiano, che è quella di sbagliare dal dischetto: non ce li date più così non ci viene il fegato amaro! Io scherzo, ma credo che sia un tema che l’allenatore dovrà tenere di conto perché perdere punti ed occasioni come sta facendo ultimamente la Fiorentina è grave.

Contro l’Inter è andato al tiro il nostro miglior rigorista, quel Nico Gonzalez che tanto ci è mancato, ma ha sbagliato pure lui calando un’ombra sulla gioia di averlo rivisto in campo. Purtroppo anche questa è diventata una consuetudine, come quella per cui quando vai in svantaggio non vinci mai e credo che solo una volta si sia pareggiato. È abitudine pure perdere con le squadre più titolate, giocare casomai a buoni livelli, ma troppo spesso si porta a casa poco e in questo campionato abbiamo vinto solo a Napoli e pareggiato con la Roma. Quando ti fanno i complimenti per avere tenuto testa ad una big a me non esalta particolarmente perché quando non vinci restano solo parole vuote.

Purtroppo è una consuetudine anche quella di Lautaro che ci fa gol e poi si possono fare tutte le considerazioni del caso sul blocco dell’interista su Parisi ma non quelle fatte da Italiano: “i blocchi nel calcio non vanno fatti: personalmente non li alleno più, perché dicono che non si possono fare”. Forse è meglio se siamo preparati a tutto, se si cerca di insegnare ogni tipo di casualità e forma di gioco o non gioco in questo caso, fermo restando che a parti invertite sono convinta che a noi il gol lo avrebbero annullato, così come avrebbero dato a loro il rigore a noi negato di Bastoni su Ranieri…ma questo perché io sono in malafede!

Resta purtroppo una Fiorentina in difficoltà, con una rosa sfiorita che ti porta a far giocare Bonaventura esterno perché Sottil si è infortunato (ormai anche quando si pettina rischia di farsi male), con Arthur che è in affanno e con Lopez che non è quello che ci aspettavamo, che ha giocato con Beltran e Nzola ma che anche stavolta non sono andati a segno, con Ikonè che gioca perché non c’è nessuno da schierare così come Milenkovic che fa la punta (come già successo con Mina) e che pure stavolta, come consuetudine, non c’è traccia di rinforzi dal mercato.

E qui mi parte l’embolo nei confronti di Italiano! Ma perché ad una domanda su cosa si aspetta dal mercato ha risposto “A posto così, niente”? Sembra la risposta che puoi dare al ristorante quando ti chiedono se vuoi il dolce! Ed infatti qui di dolce c’è proprio poco, nel frigorifero viola non ce n’è traccia e lui si esprime come se i problemi non ci fossero? È già successo nei mercati scorsi che ci si chiedesse se l’allenatore fosse contento degli uomini che la società gli metteva a disposizione perché nomi di livello non ne sono arrivati, tranne Gonzalez e Bonaventura, e se anche stavolta non alza la voce credo che si dovrà prendere le sue responsabilità.

Avevo sentito dire che le trattative erano state messe in pausa per concentrarsi sulla sfida contro l’Inter, purtroppo senza un risultato positivo, e mi aspetto quindi che già da ora possa succedere qualcosa di importante perché non è possibile pensare di arrivare alla fine di questa annata calcistica avendo ingaggiato solo Faraoni e con le palesi carenze del gruppo. Credo sia l’ennesimo banco di prova della nostra dirigenza ma ho paura che finisca, ovviamente anche qui, come sempre e continueremo ad inveire contro le opportunità non sfruttate.

La Signora in viola