Milan-Fiorentina: la partita di Adli, da insostituibile a riserva: che fare adesso?

Milan-Fiorentina sarà soprattutto l'occasione del ritorno a casa per Yacine Adli. Era il 6 ottobre, la Fiorentina era tredicesima in campionato e, dopo un avvio difficoltoso, quella sera iniziava la serie di otto vittorie consecutive che ad inizio dicembre l'aveva portata addirittura ad un passo dalla vetta della classifica. A dare il via a quel periodo d'oro fu Yacine Adli. Fu infatti il centrocampista francese, perno insieme a Cataldi della mediana a due disegnata da Palladino lo scorso autunno, a siglare, dopo l'errore dal dischetto di Kean, la rete dell'iniziale vantaggio gigliato. Quel gol dell'ex fu il secondo consecutivo in viola (il primo in Serie A dopo la rete in Conference League ai gallesi del New Saints) del regista transalpino che sembrava destinato a prendersi le chiavi del centrocampo della Fiorentina. Poi l'infortunio a febbraio e una serie di panchine consecutive (soltanto 14' in campo negli ultimi due mesi). Che è successo al pittore?

Arrivato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, il futuro di Adli è in bilico. Nonostante il francese sembri sereno e al 100% dentro al gruppo, come dimostrato dalla festa organizzata a casa sua con i compagni di squadra e lo staff (QUI la news completa), la società viola ancora non ha preso una decisione e aspetterà di capire anche cosa vorrà fare il Milan con Sottil, in prestito in rossonero con diritto di riscatto di 10 milioni. Un'opportunità sul tavolo è quella dello scambio. Vedremo cosa succederà.

Qui l'articolo completo