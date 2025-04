Milan-Fiorentina 2-2, vota il migliore in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it

Si è chiusa sul risultato di 2-2 una delle partite più pazze della stagione. Un punto a testa per Milan e Fiorentina al termine di un match folle, iniziato come meglio non poteva per i gigliati che dopo appena dieci minuti si sono trovati in vantaggio di due reti sui rossoneri. Ad aprire le danze è stato un autogol di Thiaw su iniziativa di Gudmundsson, mentre il raddoppio viola porta la firma del solito Moise Kean su assist di Dodo. Al 23' Abraham riapre la partita battendo De Gea, mentre a fine primo tempo Ayroldi annulla per un fallo di Parisi su Pulisic la rete del 3-1 di Ranieri. Nella ripresa il Milan parte meglio e, nonostante un super De Gea, riesce a pareggiare al 64' con il gol dell'ex di Luka Jovic. La Fiorentina va vicina più volte al 3-2 prima con Kean e poi con Beltran ma un grande Maignan blocca le iniziative degli attaccanti viola. Nel finale arriva anche il secondo gol annullato alla formazione di Palladino per fuorigico di Dodo su assist di Fagioli. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il milgiore in campo tra le fila gigliate. Di seguito il link per votare:

