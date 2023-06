MERCATO, Via alle grandi manovre in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra le notizie più lette oggi su FirenzeViola.it ecco il punto sulle strategie di mercato della Fiorentina: una mini rivoluzione quella che da oggi la dirigenza viola è chiamata a fare, dopo la riconferma del gruppo mercato e il colloquio avuto con Italiano. Una rivoluzione che parte dalla porta fino al centravanti, passando per ogni settore.

Un mercato che passerà anche dai possibili addii che vanno maturando, come quello di Amrabat. L'altro gioiello in casa viola, Nico Gonzalez sarebbe invece un punto fermo, a meno di offerte monstre o ad una richiesta del giocatore di partire che per ora non c'è stata. Il più accreditato a salutare è Igor, per lui cantano le sirene della Premier.

