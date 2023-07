MERCATO, Sirene arabe per tre viola: il punto

Fonte: di Dimitri Conti

L'Arabia Saudita arriva a bussare anche alle porte della Fiorentina. Sono già tre i giocatori viola accostati a un addio a tinte arabe, se non aumenteranno ancora. Andando in ordine temporale, il primo nel mirino è stato Sofyan Amrabat. Messosi in luce al Mondiale invernale come leader del centrocampo nel Marocco dei miracoli, il suo status di simbolo dei musulmani tra i calciatori di una certa levatura lo rende ancora più accattivante agli occhi degli sceicchi.

Poi i due principali acquisti di gennaio 2022, la sessione in cui la Fiorentina ha dato l'addio a Vlahovic: su Jonathan Ikone c'è l'Al Ettifaq, mentre il centravanti Arthur Cabral è stato già contattato dall'Al Hilal ma ha allo stesso tempo anche declinato la proposta. Possibile che anche gli altri due siano dello stesso avviso, anche se dalla prospettiva gigliata l'ingresso di una scheggia come il movimento arabo può dare la spinta necessaria per far scattare un mercato in entrata fin qui bloccato.