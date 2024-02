MERCATO, Sintesi: Italiano arrangiati. A giugno l'addio

FirenzeViola.it

‘ Vincenzo arrangiati’, stringi stringi, asciuga asciuga, la sintesi ultima del mercato invernale della Fiorentina è questa: ignorare le richieste del tecnico e costringerlo a fare con quel che ha già. E Vincenzo ha già iniziato ad arrangiarsi, ad esempio infilando in campo Nzola fuori ruolo nella sconfitta di Lecce, con l’Inter era toccato al povero Bonaventura riciclarsi da esterno alla veneranda età di 34 anni. I risultati di Nzola adattato si vedevano al momento del suo assist per il gol del Lecce(va detto che l’angolano oltre che impacciato è anche sfortunato).

Arrangiatosi per l’attacco, Italiano dovrà arrangiarsi anche per la difesa, poiché è stato ceduto anche Mina al Cagliari e la retroguardia viola è piuttosto sguarnita anche numericamente, bisognerà quindi lanciare definitivamente il giovane Comuzzo, più per bisogno che per convinzione. Italiano come detto si arrangerà e si arrangerà sui tre fronti che la Fiorentina ha ancora vivi, quindi per un lungo tempo a venire. Ma la stagione prima o poi finirà e colui che s’è dovuto arrangiare, inascoltato dai suoi dirigenti e dal proprietario, farà probabilmente le sue valutazioni.

A fine stagione infatti è prevedibile ci sia un bel valzer di panchine e per Italiano, allenatore molto stimato nell’ambiente del calcio patrio, si potrebbe creare l’opportunità di migrare altrove. Del resto a Firenze egli ha inaugurato e sta concludendo un ciclo, con quali risultati concreti lo sapremo solo a fine stagione. Ma di certo il club viola non sembra tenere nel dovuto conto i suoi desideri e questo allontana Italiano dalla Fiorentina per il futuro. Gli ingredienti per un addio ci sono tutti.