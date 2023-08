MERCATO, Segui gli ultimi giorni di trattative su FV e RFV!

FirenzeViola.it

Vi abbiamo raccontato minuto per minuto tutte le notizie del calciomercato della Fiorentina nel corso di questa lunghissima estate di trattative. Lo abbiamo fatto con FirenzeViola.it e con Radio FirenzeViola e lo faremo anche domani e venerdì, giorno di chiusura del calciomercato, direttamente da Milano con due inviati, Pietro Lazzerini e Alessandro Di Nardo, coadiuvati dagli amici della redazione di TMW e dal direttore della testata Niccolò Ceccarini.

Collegamenti, interviste, voci, notizie e il clima che si respira all'Hotel Sheraton nelle ultimissime ore di trattative, seguite senza sosta per non perdere nemmeno uno spiffero di ciò che potrebbe accadere in chiave viola e non solo.



Dalle 8 fino al dopo partita della sfida di Conference contro il Rapid Vienna nella giornata di domani, e dalle 8 alle 21 venerdì 1° settembre