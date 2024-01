MERCATO, Ruben Vargas nome nuovo per la fascia

Fonte: Niccolò Ceccarini

Continua il casting viola per gli esterni. Alla lista dei nomi papabili per rinforzare un reparto debilitato dai recenti infortuni c'è Rubén Vargas, esterno classe 1998 in forza all'Augsburg. Impegnato prettamente come ala destra nel club, con la nazionale svizzera, con cui ha messo a referto 7 reti in 40 presenze, è stato utilizzato anche come esterno sinistro ed è possibile che anche la sua duttilità stia convincendo i viola a monitorarlo. Vargas, in stagione protagonista di 15 gare e autore di un gol, è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel giugno 2025.