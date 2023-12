MERCATO, Qualcosa si muove: si cerca una punta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È iniziata la ricerca di un attaccante in casa Fiorentina. Il problema, come spesso accade, è che tra la volontà e quello che poi sarà fattibile, c'è di mezzo il mercato. Anche perché trovare un attaccante che conosca già bene il calcio italiano, possa essere pronto da subito e sia disposto a venire a giocarsi il posto non è affatto semplice.

Sta alla Fiorentina mettersi a scovare il giocatore giusto per Italiano e per una squadra che vola sulle ali delle vittorie nonostante la carenza di gol. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.