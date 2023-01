MERCATO, Punto sulle uscite: da Gollini ad Amrabat

Sono almeno cinque i calciatori della Fiorentina che possono salutare Firenze in questo mercato di gennaio. Si parte dal portiere, dove Pierluigi Gollini non ha convinto e, in caso di offerta, interromperà anzitempo il suo prestito in maglia viola per andare a giocare con continuità. Il caso più spinoso è sicuramente quello di Sofyan Amrabat, al centro del mercato dopo un Mondiale strepitoso col suo Marocco e per il quale potrebbero arrivare presto offerte da capogiro dalla Premier League o dal Paris Saint-Germain.

Sembrano destinati ad andare a giocare anche Youssef Maleh e Szymon Zurkowski, giovani centrocampisti in cerca di minutaggio per proseguire col loro percorso di crescita. E questo minutaggio potrebbe arrivare rispettivamente nel Lecce dell'ex Corvino (o alla Sampdoria in caso di doppio affare con Sabiri) e nella Salernitana di mister Nicola (o nell'Empoli dove il polacco tornerebbe più che volentieri).

Senza dimenticare poi la questione del fuorilista Marco Benassi, che non rientra nel progetto tecnico di mister Italiano e valuterà dunque la situazione insieme al suo entourage.