INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV MERCATO, PRONTA UNA RETE SCOUTING PER GENNAIO Si avvicina la finestra di mercato invernale. La società viola non si vuole far trovare impreparata e sembra aver tracciato la strada anche come struttura: con un direttore generale, uno sportivo e uno tecnico. Oltre al loro ci sono anche osservatori in giro per il... Si avvicina la finestra di mercato invernale. La società viola non si vuole far trovare impreparata e sembra aver tracciato la strada anche come struttura: con un direttore generale, uno sportivo e uno tecnico. Oltre al loro ci sono anche osservatori in giro per il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi