MERCATO, Pierozzi e Infantino in uscita. Gli esterni...

Un mercato di gennaio funzionale per continuare a cullare il sogno Champions. Ma, con le liste, dovrà tenere conto anche delle uscite. Dopo l'ultima gara con il Monza è stato Italiano a dare le linee del mercato: "Aspettiamo di vedere come sta Dodò, quanto ci mette a rientrare. Monitoriamo Pierozzi, ma è giovane e deve giocare. Forse interverremo a destra, poi davanti vediamo, spero che Sottil non si sia fermato un'altra volta". Il brasiliano scalpita per rientrare già a gennaio ma è ovvio che la Fiorentina andrà con i piedi di piombo per evitare ricadute e, dunque, i tempi del suo impiego sono ancora lunghi. Così serve un intervento in quella fascia con Niccolò Pierozzi sempre più fuori dal progetto visto che il tecnico cerca più esperienza in quel ruolo e il fiorentino ha potuto farne poca in viola. Da qui la necessità di cercagli una sistemazione dove possa giocare e riprendere la crescita avuta nella Reggina ma poi interrotta bruscamente anche per i guai fisici avuti in estate. In estate c'era l'interesse dello Spezia che potrebbe riaffacciarsi per qualche rinforzo.

Un altro viola che non sta trovando spazio è Gino Infantino, che Italiano ha utilizzato 194 minuti ripartiti in 8 gare di tutte e tre le competizioni. Anche per lui, come per Pierozzi, la priorità è andare a giocare. Poi però ci sono altri giocatori il cui valore è ancora sotto osservazione, come quello degli esterni. A destra l'infortunio di Gonzalez blocca le decisioni su Ikoné che anche a Monza ha fatto gridare allo scandalo per un gol più facile da sbagliare che da fare ma anche il tecnico ha spiegato che "il giocatore lo fa anche in allenamento", alias Ikoné è questo, quello step di assistman e bomber che ci si attendeva è ancora lontano.

A sinistra invece potrebbe partire uno tra Sottil e Brekalo. Se il figlio d'arte ha dato segni di risveglio e la questione liste lo rende difficile da sostituire, Brekalo sembra un lontano parente del giocatore visto in granata. Con l'Europeo che incombe il croato chiede spazio ma finora non ha convinto e la cessione potrebbe essere una soluzione, magari in prestito. Infine c'è Barak che ancora è lontano dalla sua forma migliore ma con Bonaventura che inizia ad accusare qualche problema di recupero fisico di troppo, per ora è lui la riserva naturale. Altre uscite, per via degli infortuni e delle assenze per la coppa d'Africa oltre che per l'impegno in Supercoppa a gennaio, è diffiicile prevederle prima di avere rinforzi pronti per rimpiazzarle. Non essendo in lista né a disposizione tutto può accadere per Gaetano Castrovilli che, comunque, a febbraio sarà libero di accasarsi dove vuole se nel frattempo non avrà rinnovato (ipotesi remota) con la Fiorentina.