MERCATO, Le ultime di casa viola tra entrate e uscite

Che il calciomercato sia uno dei temi che scaldano di più il cuore dei tifosi è risaputo, figurarsi in una piazza calda come quella viola. E proprio per questo motivo avevano destato piuttosto scalpore le parole di Barone in vista della sessione di riparazione di gennaio. Era il 6 gennaio quando il DG viola Joe Barone, incalzato dalla stampa, rispondeva così alle domande di mercato: "Brekalo stasera è titolare e fa parte della Fiorentina. Ngonge ha fatto una buona partita col Verona: vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualche movimento. Abbiamo già il frigo abbastanza pieno".



I movimenti in uscita



Una frase che lasciava intendere una sessione con pochi movimenti per i viola e invece così non è stato: proprio il sopracitato Brekalo non fa più parte della Fiorentina è stato ceduto all’Hajduk Spalato. Il trequartista croato, arrivato in viola come una delle tante scommesse del duo Barone-Pradè, non ha mai lasciato il segno nella sua esperienza a Firenze e difficilmente verrà rimpianto da qualche tifoso.

Un’altra scommessa della dirigenza sembra in procinto di salutare: si tratta di Yerry Mina che sembra vicino a trasferirsi a Cagliari dopo sole 4 presenze in maglia viola.

Lo stesso percorso potrebbe toccare anche ad Antonin Barak, la trattativa tra la Fiorentina e il club sardo è avviata e si sta valutando la fattibilità dell’operazione: quando venne acquistato dal Verona, Barak non veniva considerato una scommessa, ma un giocatore in grado di contribuire e rinforzare l’organico. A Firenze, però, il trequartista non ha mai trovato né ruolo, né continuità, né la propria dimensione: le strade tra il club gigliato e il centrocampista ceco potrebbero separarsi.



Insomma, davvero tanti movimenti per una squadra “col frigo pieno”, ma non sapremo mai se le dichiarazioni di Barone erano solo pretattica oppure se i dirigenti viola abbiano cambiato idea col passare del tempo, considerato un gennaio al di sotto delle aspettative: i DG e i DS delle squadre sono soliti sviare o depistare la stampa con risposte elusive, ma considerati i tanti rumors degli ultimi giorni, non è folle pensare che la Fiorentina abbia cominciato questo gennaio con delle idee e lo abbia terminato cambiando opinione.

A sostegno di questa seconda tesi però possiamo riportare nuovamente le parole di Joe Barone, rilasciate alla stampa circa 20 giorni dopo le dichiarazioni sul “frigo pieno” ed evidentemente molto differenti dalle precedenti: “Voglio chiudere un dettaglio per la società e la squadra: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi chiedo a tutta la tifoseria di stare accanto al gruppo. Jonathan ha preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata”.



I movimenti in entrata



E a proposito di movimenti in entrata, dopo Faraoni e Belotti, considerata la partenza di Brekalo e le prestazioni poco convincenti di Ikone e Sottil, la Fiorentina sta seriamente valutando la possibilità di aggiungere un esterno offensivo alla rosa di Italiano: il grande sogno è il talentuoso Albert Gudmundsson che il Genoa però valuta 30 milioni anche se è disposto a scendere nella richiesta. Situazione complicata visto che i viola al momento hanno offerto 20 milioni. Tra gli altri nomi sotto la lente d'ingrandimento dei dirigenti gigliati ci sono Ruben Vargas ala dell’Augsburg, Giovanni Reyna del Borussia Dortmund e l’ex Sassuolo e Atalanta Jeremie Boga, ora in forza al Nizza.



La classifica è corta e il quarto posto, che sancirebbe il ritorno in Champions dei viola dopo ben 14 anni di assenza, è un obiettivo alla portata: i dirigenti viola non vogliono sprecare questa opportunità e stanno provando a rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. I siti di scommesse sportive al momento (oltre ovviamente a Inter, Juventus e Milan) ritengono favorite Atalanta, Napoli, Lazio e Roma rispetto ai viola nella corsa al quarto posto, ma la Fiorentina è ampiamente in corsa per il prestigioso piazzamento e farà di tutto per ottenere la qualificazione alla massima competizione europea.