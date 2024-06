MERCATO, La lista per il centravanti: in pole Retegui

FirenzeViola.it

A poco meno di una settimana dall'insediamento di Raffaele Palladino, il cammino appare quantomeno tracciato: si ripartirà da un nuovo centravanti. In cima alla 'wishlist' di Palladino c'è Mateo Retegui. L'ex Tigre si prende la 'maggioranza' ma non assoluta, con alcuni altri profili che potrebbero risalire nelle preferenze: il principale outsider è Andrea Pinamonti. CLICCA QUI per leggere anche gli altri nomi in lista.