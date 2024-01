MERCATO, Italiano aspetta rinforzi, diventati un'urgenza

FirenzeViola.it

Siamo ormai nel pieno del mercato e la sconfitta col Sassuolo ha messo in evidenza le lacune che continua a portarsi dietro la Fiorentina. Italiano difficilmente in questi tre anni ha scelto la via pubblica per le richieste alla società. Ecco perché se ieri sera ha parlato di rinforzi attesi è lecito pensare che ne abbia parlato anche con la società (lo ha anche detto in realtà) che di sicuro a Reggio non può non aver visto le difficoltà in attacco.

"Il frigo è pieno", è questa la discutibile metafora con la quale Joe Barone sembra chiudere alla possibilità che arrivino acquisti di spicco in questo mercato di gennaio. Ma non può davvero essere per questo rilievo, più degno di una casalinga sparagnina che di un ricco club di calcio, che possono tramontare completamente le speranze che arrivino presto rinforzi degni di tal nome. Non può essere all’indomani della sconfitta col Sassuolo che ha evidenziato ancora una volta l’inconsistenza offensiva della Fiorentina, non può essere visto che la squadra di Italiano rimane quarta in classifica, con la seria possibilità quindi di arrivare nei posti dell'Europa che conta, ma non certo con questa pochezza in fase d’attacco. I rinforzi infatti, se prima erano una necessità, adesso sono un’urgenza.