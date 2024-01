MERCATO, In uscita: sono otto che rischiano il posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono otto i calciatori gigliati il cui futuro da qui al 31 di gennaio è tutt'altro che certo. I primi nomi da cui partite non possono che essere quelli di Brekalo e Ikoné. Un altro giocatore che difficilmente a febbraio potrà essere rivisto al Viola Park è Gino Infantino. Infine futuro incerto, ma che probabilmente sarà ancora a Firenze (almeno per il prossimo semestre), per Mbala Nzola, Antonin Barak e Yerry Mina. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.