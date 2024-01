MERCATO, Da Albert ad Almada: le idee per gli esterni

FirenzeViola.it

A meno di 48 ore dalla fine del calciomercato, la Fiorentina è ancora alla ricerca dell'esterno offensivo da regalare a Vincenzo Italiano. Così, dopo gli acquisti già ufficiali di Faraoni dal Verona e del giovane Luis Balbo(per la primavera di Galloppa)dal Famalicao, e l'ormai certo arrivo a Firenze di Andrea Belotti, il prossimo colpo di mercato della Fiorentina dovrebbe essere un attaccante esterno. Fallita l'operazione per Brian Rodriguez, con il Club America che ha tolto il giocatore dal mercato dopo il mancato arrivo della definitiva offerta viola, e in stand-by la trattativa per Ruben Vargas, tra i due club mancherebbero ancora circa 2 milioni per arrivare all'intesa, nelle ultime ora la rosa dei possibili candidati a nuovo esterno viola si è ampliata di quattro nomi. Da Gudmundsson a Largie Ramazani, passando per Thiago Almada e Valentin Carboni.

Nella giornata di lunedì, una volta ufficializzato il passaggio di Brekalo all'Hajduk Spalato e conclusosi il turno di campionato, la società viola ha definitivamente acceso i motori riguardo al mercato in entrata. I primi nomi circolati sono stati quelli dell'attaccante del Genoa, che nella Fiorentina potrebbe giocare sia come trequartista che come ala, Albert Gudmundsson e del giovanissimo, classe 2005, calciatore argentino dell'Inter in prestito al Monza Valentin Carboni. Se i nerazzurri hanno alzato un muro praticamente invalicabile, dichiarando incedibile il talento nativo di Buenos Aires a meno di offerte irrinunciabili(circa 35 milioni di euro), la pista che porterebbe all'esterno islandese sembrerebbe più percorribile se pur molto complicata. Il Genoa chiede 30 milioni in un'unica soluzione mentre la Fiorentina al momento è arrivata ad offrire al club ligure una cifra di 20 milioni. Vedremo se nelle ultime ore le due società riusciranno a trovare un accordo intorno ai 25 milioni più bonus.

Infine ieri la squadra di mercato viola sembra aver sondato i nomi di Thiago Almada dell'Atlanta United, anche se questa soluzione sembra molto lontana dal potersi concretizzare, e dell'esterno dell'Almeria Largie Ramazani. Quest'ultimo è un profilo che il club gigliato aveva già valutato nelle scorse settimane. È notizia invece di poco fa il probabile approdo al Nottingham Forest dell'esterno statunitense classe 2002 del Borussia Dortmund, seguito in queste ultime ore anche dalla Fiorentina, Giovanni Reyna. Vedremo se in queste ultime frenetiche 34 ore di mercato il club di Rocco Commisso, tra questi nomi ed altre possibilità, riuscirà a regalare, magari già per la trasferta di Lecce, l'esterno tanto desiderato da Vincenzo Italiano.