MERCATO, Cessioni: chi sono gli indiziati principali

© foto di Giacomo Morini

Il mercato di riparazione è ormai alle porte e la Fiorentina, oltre ad assicurarsi qualche rinforzo, si appresta a salutare qualche giocatore che non ha trovato spazio in questi primi sei mesi del nuovo progetto targato Raffaele Palladino. Oltre a Martine Quarta, gli indiziati principali sono Biraghi, Christensen, Kouame e Ikone. CLICCA QUI per leggere la notizia di FV.