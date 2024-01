MERCATO, Carboni e Gudmundsson: operazioni care

Fonte: Luciana Magistrato

Le voci di mercato delle ultime ore hanno fatto sognare non poco i tifosi viola, soprattutto per il giocatore del Genoa, pallino di molti supporter e che piaceva anche al tecnico, Gudmundsson. La valutazione del Genoa però è alta, almeno 20 milioni. Inoltre con la cessione di Dragusin il club rossoblù non ha grande necessità di vendere e soprattutto svendere. Anche per Valentin Carboni, classe 2005, l'idea sembra già smorzata. L'Inter intende lasciarlo in prestito al Monza ed ha già rifiutato un'offerta di 14 milioni del West Ham.

Anche perché il giocatore è apprezzato anche in chiave Nazionale con Scaloni che ha fatto sapere: "Carboni è già stato con noi e sono pure andato vicino a farlo esordire. Se continuerà così, verrà in Nazionale e ci starà per anni". Non bastano certo, dunque, i 12 milioni più bonus che ha offerto la Fiorentina, certo è che sembrano tanti per un 2005 al primo vero anno tra i professionisti i 30 milioni richiesti. Anche l'operazione Vargas al momento è ferma: c'è distanza di tre milioni tra domanda ed offerta, la Fiorentina insiste ma alla fine deveriflettere se è lo svizzero dell'Ausburg l'esterno giusto.