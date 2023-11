MERCATO, A gennaio caccia ad un esterno d'attacco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi e di mettersi alla ricerca di un nuovo esterno d'attacco che possa giocare a sinistra. Ovviamente per fare eventualmente spazio a un nuovo acquisto in quel settore di campo dovrà essere ceduto almeno uno di questi interpreti, con Sottil e Brekalo principali indiziati. I dirigenti viola proveranno a cederne uno a titolo definitivo. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo.