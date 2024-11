MARTINELLI, Pronto il rinnovo di contratto quinquennale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno degli argomenti più in “voga” nella giornata di oggi è l’approfondimento che abbiamo fatto su Tommaso Martinelli, giovane portiere della Fiorentina in odore di rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è in procinto di firmare un contratto quinquennale con la squadra viola. CLICCA QUI per la notizia integrale.