Marinelli va ad oltranza e Palladino perde le staffe: l'on-field review sul tecnico

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato senz'altro la nostra nuova rubrica dal titolo "On-Field Review", che è stata dedicata ad alcuni aspetti che sono passati inosservati nella sfida di ieri tra Fiorentina e Lecce. In particolare va evidenziata la rabbia che ha preso Palladino nei concitati minuti finali di Fiorentina-Lecce. L'arbitro Marinelli aveva probabilmente deciso di andare a oltranza e non sembrava voler fischiare mai la fine del match nonostante fossero passati ben due minuti dopo il tempo di recupero assegnato, così Palladino ha passato i momenti del fischio finale non a gioire con i suoi ragazzi come ha fatto invece dopo, ma a inveire contro il quarto uomo e poi contro l'arbitro, reo di non aver fischiato prima. Segno evidente della tensione che si portava dietro questa partita del Franchi.