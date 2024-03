MANDRAGORA, IN UN CENTROCAMPO SENZA GOL SOGNA IL RECORD PERSONALE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La rabbia in casa Fiorentina per il gol subito all’ultimo secondo contro la Roma e per i tre punti persi è ancora tanta. Nonostante questo, però, gli uomini di Italiano già oggi sono tornati al lavoro al Viola Park per preparare le prossime sfide tanto importanti quanto delicate. Tra le note positive della partita contro i giallorossi, però, c’è sicuramente il secondo gol consecutivo di Rolando Mandragora.

Con la rete contro la squadra di De Rossi, infatti, il centrocampista ha raggiunto i gol segnati nella stagione passata, ovvero 4: tre in campionato (contro Genoa, Lecce e Roma) e uno in Conference League (contro il Maccabi Haifa). Numeri importanti per l’ex Torino considerando che in carriera non ha ancora mai raggiunto la quota 5 reti in una sola stagione e proprio per questo ha la possibilità di battere il suo record personale già dalle prossime partite.

“Dobbiamo resettare subito e pensare alla gara di giovedì che è importantissima. Il gol? Scontato dirlo ma è una gioia a metà perchè erano punti importanti. Ce ne sono però altri importanti da qui a fine stagione. Ora pensiamo alla Conference" ha detto il centrocampista domenica sera nel dopo gara. Se la Fiorentina vuole arrivare il più in alto possibile in classifica e il più infondo possibile nelle coppe avrà tanto bisogno anche delle reti da parte dei centrocampisti che, a parte Mandragora, escludendo Mandragora, sono fermi a 2 reti: 1 Maxime Lopez, 1 Duncan e 0 Arthur.