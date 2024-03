MANDRAGORA, Il nuovo obiettivo è il record personale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Uno dei pezzi più letti nella giornata di oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Rolando Mandragora. Con la rete contro la Roma, infatti, il centrocampista ha raggiunto i gol segnati nella stagione passata, ovvero 4: tre in campionato (contro Genoa, Lecce e Roma) e uno in Conference League (contro il Maccabi Haifa). Numeri importanti per l’ex Torino considerando che in carriera non ha ancora mai raggiunto la quota 5 reti in una sola stagione e proprio per questo ha la possibilità di battere il suo record personale già dalle prossime partite.

