MANDRAGORA, Botta al ginocchio ma stringe i denti

© foto di Giacomo Morini

Come avevamo già anticipato nella giornata di ieri, Rolando Mandragora aveva lasciato la seduta d'allenamento anzitempo, presumibilmente per uno scontro di gioco in allenamento. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti, il centrocampista ex Torino avrebbe ricevuto un colpo al ginocchio ieri durante la seduta mattutina. Il classe '97 farà comunque di tutto per esserci contro la Cremonese. Saranno decisivi gli allenamenti di oggi e domani. Inoltre come si nota anche dalle immagini della Fiorentina sui video social, durante l'allenamento di questa mattina si vede una piccola fasciatura all'altezza del ginocchio di Mandragora.