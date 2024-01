MALE IN TANTI, ANCHE JACK, DELUDONO NZOLA E BREKALO, OK DUNCAN E BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

TERRACCIANO – Pinamonti lo fredda sulla prima occasione colpendo da due passi, poi ancora il numero 9 alza troppo la mira. Più tardi ringrazia la posizione di fuorigioco di Berardi sul tiro di Toljan esattamente come gli capita con il Var quando viene annullato il raddoppio di Thorstvedt per fuorigioco, 6

KAYODE – Finisce in mezzo nell'azione del vantaggio del Sassuolo con Pedersen che offre l'assist dell'uno a zero a Pinamonti. Qualche sbavatura anche nella ripresa, 5,5

MILENKOVIC – Tiene in gioco Pedersen nell'azione dell'uno a zero e non fa a tempo a chiudere su Pinamonti anche più tardi. Secondo tempo diverso con un rigore procurato e un colpo di testa sul quale Consigli respinge d'istinto. Doppia faccia, 6

QUARTA – Anche lui sorpreso dalla prima azione del Sassuolo che vale il gol oltre che dal tiro di Toljan deviato da Berardi in fuorigioco. Ringhia a 10' dall'intervallo rimediando l'ammonizione. Avrebbe il merito di firmare il pareggio ma è in fuorigioco, 6

BIRAGHI – Pochi cross nel primo tempo e più di un errore in appoggio. Malino anche nella ripresa quando alle sovrapposizioni non corrispondono precisione e traversoni, 5,5

ARTHUR – Il campo pesante non lo aiuta come la prestazione collettiva nella prima ora di gioco. Però stasera nemmeno lui brilla, 5,5

Dal 7'st BELTRAN – Riesce a regalare un pizzico di movimento in più all'attacco arrivando anche al tiro in acrobazia che Ferrari salva a porta vuota, 6

MANDRAGORA – Abbastanza spaesato in mezzo al campo fatica in entrambe le fasi nella prima mezz'ora. Duello con Henrique che costa il giallo al neroverde poi è protagonista nella carambola che manda Thorstvedt al gol prima che intervenga il Var. La sostituzione è inevitabile, 5

Dal 7'st DUNCAN – Buon impatto concretizzato anche dalla traversa che manda Quarta al gol da posizione irregolare, 6

IKONÈ – Impiega almeno 20 minuti per provare a incidere ma senza fortuna, va più o meno allo stesso modo quando cerca il cross o l'imbucata per Nzola. Un tiro dalla lunghissima distanza nella ripresa nella quale manca in precisione anche quando deve far partire la punta, seppure nel finale regali qualche sprazzo di pericolosità in più, 5,5

BONAVENTURA – La sensazione che qualche strascico dei recenti problemi fisici lo limiti si manifesta in un filo di precisione in meno. La serata negativa prosegue nel secondo tempo quando dal dischetto si fa respingere il tiro da Consigli. Acciaccato, 5

Dal 34'st BARAK – S.v.

BREKALO – Qualche sovrapposizione ma senza arrivare al cross o al tiro. Anche nella seconda frazione resta avulso dal gioco. Non pervenuto, 5

Dal 20'st PARISI – Qualche tentativo con un paio di traversoni dalla sinistra, 6

NZOLA – Poca difesa del pallone e poco movimento in un primo tempo in costante ombra. Fa ancora meno in una ripresa di sofferenza e pochi appoggi, 5

ITALIANO – Scelte più o meno obbligate in ogni zona del campo con la scelta di Nzola al posto di Beltran in attacco e con Mandragora accanto ad Arthur. Il primo tempo della sua squadra però è negativo, senza occasioni e senza pericolosità, e al Sassuolo basta lo spunto di Pedersen che porta Pinamonti al gol. Nella ripresa il gol annullato di Thorstvedt lo porta a inserire Beltran e Duncan per Arthur e Mandragora, poi cambia la catena di sinistra inserendo Parisi davanti a Biraghi al posto di un Brekalo mai incisivo, infine prova Barak al posto di Bonaventura ma nel finale la sua squadra paga la stanchezza. Si discuterà dell'impostazione o delle scelte in attacco ma stasera la sua squadra ha mostrato nuovamente bisogno d'innesti freschi, 5,5