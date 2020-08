MAGLIE, Ecco i dettagli. Quelle dei portieri...

La prima maglia disegnata dal centro R&D Kappa per la Fiorentina è caratterizzata da un design pulito ed elegante, che vuole rendere omaggio ai colori dello storico club. Il viola è protagonista, valorizzato dai dettagli bianchi presenti sul colletto e sui lati del busto. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidrowa y protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.

La maglia Away è una maglia bianca con dettagli Viola sul colletto e sulle maniche con scudetto applicato a caldo in poliestere e silicone con effetto tridimensionale e nome scritto sul collo dietro, così come su tutte le maglie, comprese quelle dei portieri (GK) di colore grigio e verde fluo.