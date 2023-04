MAFFEI, La giornalista fiorentina nuovo volto Serie A Usa

Napoli, Inter, Milan, Juventus ma molto probabilmente anche tanta Fiorentina. D'ora in poi negli Stati Uniti, quando si parlerà del nostro calcio e del campionato di Serie A, forse lo si farà anche... a tinte viola. Sì perchè a raccontarlo ci sarà Veronica Maffei, collega che si è occupata a lungo della Fiorentina anche per i canali ufficiali del club. Da oggi per lei inizia una collaborazione con SerieA. Sarà giornalista e volto della Serie A in America, raccontando il calcio italiano (il suo ruolo sarà quello di host per i canali serie A). "Porteremo avanti, qui negli Stati Uniti, l'italian dream, il sogno calcio italiano e dell'Italia - spiega - e sarà per me un grande onore poter continuare a sviluppare la mia passione sportiva".