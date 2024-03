MACCABI-FIORENTINA, BELTRAN SCALDA I MOTORI: ECCO PERCHÉ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giovedì a Budapest la Fiorentina non può permettersi passi falsi. Non in questo momento. La compromissione del cammino in Conference League esaspererebbe il malcontento di una piazza già tesa. Dunque Vincenzo Italiano schiererà la formazione più adeguata con dell'opportuno turn over, considerato il dispendio di energie che richiederà il futuro prossimo, ma anche con la conferma dei capisaldi poiché, come dicevamo, si vuole disinnescare a priori il rischio dell'eliminazione anticipata.

Beltran scalda i motori.

A proposito di punti fermi, l'impiego dal primo minuto di Lucas Beltran appare quasi scontato. Senz'altro in virtù della sua crescita costante, e inversamente proporzionale a quella della squadra negli ultimi due mesi, e poi perché - ricordiamo - sarà indisponibile per squalifica domenica al Franchi contro la Roma. La propositività dell'attaccante ex River Plate farà al caso contro un avversario abbordabile sulla carta ma motivato sul campo.Tanto più dopo avergli cucito addosso un ruolo, adesso sì, consono.

La Conference League ispira.

Oltre a fare gola, il torneo internazionale ispira evidentemente i giocatori viola. M'Bala Nzola, che a proposito col Maccabi Haifa potrebbe essere titolare, siglò il suo secondo gol in maglia gigliata a Leskovac contro il Cukaricki regalando la vittoria ai suoi compagni grazie a un rigore. Beltran invece si sbloccò in assoluto con la Fiorentina proprio in Conference, segnando una doppietta agli stessi serbi nella gara d'andata a Firenze. La speranza è che l'argentino in Ungheria possa replicare.