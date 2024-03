MAC-FIO 3-4, Barak regala la vittoria a tempo scaduto 

Una Fiorentina troppo fragile in fase difensiva riesce a rimontare due volte e alla fine fa suo il match alla Boszik Arena, mettendo in discesa il ritorno al Franchi. I viola partono forte nel primo tempo trovando subito la rete con Nzola, ma si vedono rimontare prima da Seck, che al 12’ ribadisce in rete dopo una serie di rimpalli, e poi da Kinda, che sfrutta una disattenzione di Kayode per per trovare il vantaggio al 29’. Nel secondo tempo la Fiorentina alza il ritmo e trova il pareggio con un bel diagonale di Beltran al 58’. Sembra il preludio ad una possibile rimonta ma è ancora una volta il Maccabi a tornare in vantaggio.

Al 67’ Khalaili fa una bellissima azione personale, saltando secco Ranieri e trovando un angolino imparabile. La Fiorentina però non molla e trova il pareggio al 73’ con una bella manovra sulla sinistra in cui Biraghi triangola con Gonzalez e trova in area Mandragora per il più facile dei tap-in. La Fiorentina tenta l’assalto finale, favorita dalla superiorità numerica per espulsione di Cafumana, e alla fine, come a Basilea, è Barak a regalare la vittoria a pochi secondi dalla fine.