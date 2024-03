FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Al 67’ la Fiorentina torna in svantaggio, pazzesco: a segnare è il numero 25 Khalaili. Errore in uscita di Milenkovic, la palla arriva sulla destra all’esterno che salta come un birillo Ranieri e poi esplode il tiro che si infila rasoterra sul secondo palo, infilando un non perfetto Terracciano: 3-2, tutto da rifare.