Al 29’ il Maccabi Haifa si porta in vantaggio con il gol di Kinda: ribaltata la viola in un quarto d’ora! Azione dalle retrovie con Pierrot che controlla un pallone, la palla arriva a Kinda che viene perso da Kayode e che deposita in rete con un diagonale vincente: 2-1 a Budapest e serata che per la Fiorentina si mette male.