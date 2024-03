FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 2’ la Fiorentina è già in vantaggio! M’Bala Nzola, al suo quinto gol stagionale, sblocca il match! Palla di Mandragora per Ikoné che apre per Kayode che dalla destra crossa in area per la testa dell’angolano che di testa fa 1-0!