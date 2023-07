LUKEBAKIO, Proposto ai Viola e non solo: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dodi Lukebakio è uno dei tanti nomi accostati alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato. L'attaccante belga è attualmente in forza all'Herta Berlino e in virtù della retrocessione nella seconda serie tedesca lascerà la capitale per una nuova sfida. A rafforzare questa tesi c'è anche il suo contratto, in scadenza nel 2024. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, l'agente del giocatore, in accordo con l'Herta Berlino, ha proposto il suo assistito a numerose squadre, tra cui la Fiorentina. L'obiettivo della squadra tedesca è monetizzare quanto più possibile per non perderlo a zero tra un anno e ricostruire una squadra per risalire subito in Bundesliga.

Oltre alla squadra Viola però, ci sono altre squadre alle quali è stato proposto il belga, molte delle quali in Italia. In primis è stato proposto al Torino che però in virtù delle richieste alte (l'Herta Berlino chiede una cifra superiore a 10 milioni di euro), appare ad oggi più defilato. Dopo è stato proposto a Inter, Lazio e infine anche al Napoli, alla ricerca di un sostituto di Lozano (infortunato e possibile partente). All'estero invece le squadre più interessate sono Lione e Lipsia. Le prossime settimane saranno quelle decisive, ma la Fiorentina al momento resta spettatrice in attesa di capire la volontà del giocatore, che si trova davanti varie proposte, e delle altre società.