LUKEBAKIO, Ecco i suoi numeri in questa stagione

Fonte: a cura di Samuele Nenti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per scoprire ancora più da vicino gli obiettivi di mercato viola, di seguito sono presenti i numeri di Dodi Lukebakio, classe '97 in forza all'Herta Berlino, durante questa stagione: 33 presenze (32 in campionato e 1 in coppa), 12 gol e 5 assist. I minuti complessivi giocati sono 2520. Per 23 partite è stato utilizzato come ala destra, 9 da centravanti (altro ruolo che potrebbe ricoprire) e 1 da ala sinistra. Zero invece le presenze con la Nazionale belga.