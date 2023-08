LO STALLO QUARTA-BETIS NON PREGIUDICA UN NUOVO CENTRALE

FirenzeViola.it

Non solo Sofyan Amrabat, c'è un altro calciatore della Fiorentina in odore di addio. Si tratta di Lucas Martinez Quarta, la cui esperienza a Firenze ha alternato alti e bassi, buone prestazioni e discrete disattenzioni. Sta di fatto che la sua posizione di titolare al fianco di Nikola Milenkovic è stata più volte messa in discussione, delegittimato dall'ormai ex viola Igor prima, e da Luca Ranieri poi (vedi l'undici iniziale di Vincenzo Italiano a Genova).

Sul centrale argentino incombono le sirene iberiche, anche se la situazione è di stallo assoluto. Il classe '96 risulta nel mirino del Real Betis che si è già mosso con l'agente e il giocatore attraverso sondaggi che, però, non si sono tradotti in niente di serio. Almeno per il momento. Il punto è che i biancoverdi devono prima incassare del denaro attraverso una cessione, quella di Luiz Felipe destinato alla Premier League, che ancora stenta a realizzarsi.

Si attendono insomma novità, tenendo di conto che finora il campionato spagnolo in genere non ha operato eccessivi esborsi economici. E che, comunque, lo status di precario del "Chino" non dovrebbe ostacolare l'eventuale nuovo innesto di un difensore del quale ormai si parla da settimane. Dal Sudamerica rilanciano il nome di Nicolas Valentini, mancino classe 2001 del Boca Juniors. Nel frattempo resta da monitorare il fronte Quarta.